Турция и ООН потребовали от Запада гарантии по зерновой сделке

Турция и ООН потребовали от Запада гарантий вывода на рынок российского зерна и аммиака

Турция и ООН, как равноправные стороны, подписавшие зерновую сделку, потребовали от Запада твердых гарантий на вывод аммиака и агропродукции из России на международные рынки. Об этом сообщает РИА Новости

«На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано», — заявил один из источников. По его мнению, гарантии позволят повысить стабильность и эффективность работы черноморской зерновой инициативы.

Ранее сообщалось, что стороны переговоров по зерновой сделке пока не обговаривали конкретные сроки ее продления после истечения ее сроков, 18 марта. Отмечается, что на данный момент ведется обсуждение деталей дальнейшей работы механизма.

22 февраля Киев предложил продлить зерновую сделку как минимум на год и включить в нее больше портов. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, власти страны также захотели увеличить число инспекционных команд для того, чтобы снизить число судов, ожидающих проверки.