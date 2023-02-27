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06:52, 27 февраля 2023Россия

Раскрыты подробности переговоров по продлению зерновой сделки

РИА Новости: стороны переговоров по зерновой сделке не обсуждали сроки ее продления

Фото: Pixabay

Стороны переговоров по зерновой сделке пока не обговаривали конкретные сроки ее продления, сообщил источник РИА Новости, который знаком с ходом переговоров. По его словам, в настоящее время обсуждаются различные детали инициативы.

«Нет, конкретные сроки сейчас не обсуждались, различные варианты имеются. Сейчас идет очень сложный процесс, обсуждение деталей дальнейшей работы механизма», — заявил он.

Источник уточнил, что стороны обсуждения пока находятся не на том этапе, чтобы можно было говорить о сроках продления сделки. Он добавил, что сперва необходимо обсудить все возможные детали соглашения и устранить имеющиеся разногласия.

Отмечается, что срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.

Ранее Киев предложил продлить зерновую сделку как минимум на год и включить в нее больше портов. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, власти страны также захотели увеличить число инспекционных команд для того, чтобы снизить число судов, ожидающих проверки.

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Марина Совина
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