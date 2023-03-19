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10:28, 19 марта 2023Мир

Политика из США раскритиковали за поддержку спонсирования Украины

Сенатора из США Грэма раскритиковали за поддержку спонсирования Украины

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Сенатора из США от Южной Каролины Линдси Грэма раскритиковали на Консервативном форуме Palmetto Family Matters за поддержку спонсирования Украины, передает Daily Mail.

Уточняется, что один из зрителей назвал политика ненастоящим консерватором, после чего обвинил его в разжигании украинского конфликта.

«Просто заткнись. Убирайся отсюда! (...) Я настоящий консерватор. Если вы верите в семью, нужно встать на защиту семьи повсюду, верно?» — сказал Грэм.

Ранее стало известно о планах Вашингтона продолжить поставлять Украине оружие. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо достичь мира таким образом, чтобы Москва не решила повторять свои действия спустя несколько лет.

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Виктория Кондратьева
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