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23:15, 16 марта 2023Мир

США настроились поставлять Украине оружие и отказались от мирного урегулирования

Блинкен: США настроены поставлять Украине оружие, а не добиваться мирного урегулирования
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон настроен продолжать поставлять Киеву вооружения. По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты отказываются взаимодействовать с Россией с целью добиться мирного урегулирования на Украине, сообщает ТАСС.

Он отметил, что на Украине должен установиться справедливый и прочный мир, который отражал бы принципы Устава ООН. Блинкен подчеркнул, что если при этом России удастся сохранить ха собой все полученные силой территории, то это не является справедливостью. Он добавил, что необходимо достичь мира таким образом, чтобы Москва не решила повторять свои действия спустя несколько лет.

«Я не вижу свидетельств того, что сейчас Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании и переговорах, которые бы положили конец этой войне», — заявил госсекретарь.

В связи с этим он подчеркнул, что наиболее быстрым способом завершить военные действия на Украине является военная поддержка Киева со стороны его союзников.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена имеет все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в США закончится текущий финансовый год.

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Марина Совина
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