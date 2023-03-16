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22:55, 16 марта 2023Мир

Белый дом назвал сроки оказания помощи Украине

Белый дом заявил, что у США есть ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября

Globallookpress.com

Администрация американского президента Джо Байдена имеет все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в США закончится текущий финансовый год. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Она назвала сроки оказания помощи Соединенными Штатами Киеву. «Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года», — подчеркнула она. По словам Жан-Пьер, по вопросу помощи Украине действующая администрация имеет поддержку в Конгрессе со стороны как демократов, так и республиканцев.

Пресс-секретарь отметила, что Белый дом будет «продолжать поднимать вопрос необходимости дополнительных ресурсов».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшее время США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине.

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Марина Совина
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