В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Представитель Белого дома Кирби анонсировал новый пакет военной помощи США Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшее время США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы увидите очередное объявление в ближайшие дни», — анонсировал он.

Представитель Белого дома добавил, что США продолжат поставлять Украине оружие. По его словам, решения о передаче определенных видов техники, включая воздушные суда, принимают не в соответствии с действиями других государств.

Кирби также выступил против перемирия на Украине. «По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», — подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал союзников не зацикливаться на идее поставок истребителей Украине. Таким образом он прокомментировал решение Польши передать Украине истребители МиГ-29.