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21:47, 16 марта 2023Мир

США призвали союзников не зацикливаться на идее поставок Украине истребителей

Госсекретарь США Блинкен: не нужно зацикливаться на передаче Киеву конкретных видов оружия

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Польши передать Украине истребители МиГ-29, призвав союзников Вашингтона не зацикливаться на идее поставок Киеву каких-либо конкретных видов оружия, а также военной техники, сообщает ТАСС.

«Мы концентрируем внимание на том, чтобы делать все возможное, дабы гарантировать наличие у Украины того, что ей необходимо, что она может использовать», — заявил он.

По словам Блинкена, США стремятся передать Украине все необходимое для того, чтобы она могла защищаться от России и готовиться к собственному наступлению в ближайшее время. Он подчеркнул, что зацикленность на передаче Киеву каких-то конкретных видов вооружений является ошибкой.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и «формулу мира» республики.

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Марина Совина
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