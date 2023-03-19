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16:52, 19 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о ликвидации иностранца с автоматом и гранатами

В белорусском Гродно застрелили иностранца с гранатами, оказавшего сопротивление силовикам

Фото: Andrei Bortnikau / Shutterstock / Fotodom

В белорусском Гродно 19 марта застрелили иностранца, который, как утверждает КГБ республики, оказал силовикам вооруженное сопротивление. Сообщение передает БЕЛТА.

По данным силовиков, иностранец, чье гражданство не уточняется, проник в Белоруссию с целью совершения террористической акции. «В ходе проведения специальных мероприятий <…> 19 марта в Гродно на улице Курчатова ликвидирован иностранный гражданин», — сообщает КГБ.

Там уточнили, что у иностранца при себе было автоматическое оружие и боевые гранаты, которые он успел подорвать. Силовики добавили, что никто из них, а также из жителей города не пострадал.

В начале марта глава Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский заявил, что охрана границы Белоруссии осуществляется в усиленном режиме.

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Антон Похиляк
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