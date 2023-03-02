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13:13, 2 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили об усиленной охране границы

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Бычковский: ситуация на границе находится под контролем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Охрана границы Белоруссии осуществляется в усиленном режиме, ситуация находится под пристальным контролем, заявил глава Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский. Его слова передает ТАСС.

«Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно. Охрана границы на всем протяжении участка государственной границы осуществляется в усиленном режиме», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о способности страны противодействовать проникновению диверсантов на территорию Белоруссии.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла автомобиль и взяла в заложники граждан России.

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Алевтина Запольская
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