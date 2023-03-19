В Совфеде ответили на слова посла Польши о готовности воевать с Россией

Сенатор Пушков заявил о готовности Польши воевать с Россией при поддержке США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который заявил о возможности Варшавы вступить в конфликт с Москвой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков ответил на слова Росцишевского и заявил, что Польша выразит готовность воевать с Россией только при поддержке США. Заявление дипломата он назвал «очень самонадеянным».

«Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся "смелость" поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» — заключил представитель Совфеда.

Ранее Росцишевский назвал условие вступления Польши в конфликт с Россией и подчеркнул, что это произойдет при проигрыше Киева. «Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — подчеркнул дипломат.