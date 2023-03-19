На Украине призвали объявить импичмент Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить импичмент президенту Украины Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует объявить импичмент, призвал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Твои указы незаконны. То, что ты совершил, это антиконституционное деяние. Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что все время будешь этим военным положением прикрываться? (...) Если слово дал, Зеленский, так надо его держать», — сказал он.

По его словам, глава Украины борется с коррупцией только на словах, на практике же его политика нацелена на удовлетворение собственных интересов. Соскин привел в пример случай, когда Зеленский отправил в отставку главу Конституционного суда, не имея на то законных оснований.

Ранее президент Украины уволил глав администраций трех областей. В частности, речь идет о главах подконтрольных Киеву военных областных администраций — Одесской, Хмельницкой и Луганской.