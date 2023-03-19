Россиянину дали срок за избиение и принуждение ребенка стоять на горохе

Житель Иркутска получил 5 лет колонии за избиение и принуждение ребенка стоять на горохе

В Иркутске суд приговорил 32-летнего местного жителя к пяти годам колонии строгого режима за избиение четырехлетнего ребенка и принуждение его стоять на горохе. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Евгения Алферова.

Мужчину признали виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Следствие и суд установили, что в июне 2022 года мужчина в отсутствие своей сожительницы бил ее дочь по незначительным поводам. В качестве наказания для девочки он рассыпал на полу сушеный горох и заставлял ее становиться на колени.

Девочка обратилась за помощью к продавцу продуктового магазина, рассказ ребенка женщина сняла на видео, а также зафиксировала следы побоев, после чего выложила все в интернет. Делом заинтересовались правоохранители и органы опеки.

Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение корыстных и насильственных преступлений. Свою вину по делу об истязании ребенка фигурант не признал. Девочку забрали из семьи, ее мать ограничили в родительских правах.

