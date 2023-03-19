Кандидат в президенты Турции оценил будущее отношений Москвы и Анкары

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: испытания в отношениях с Москвой маловероятны

Кандидат в президенты Турции от шести оппозиционных партий, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу в интервью порталу Medya Günlüğü оценил будущее в отношениях Москвы и Анкары в случае прихода оппозиции к власти. По его словам, новые испытания маловероятны.

Политик указал, что главным фактором должно стать доверие, следует избегать вмешательства во внутренние дела друг друга, а в вопросе выборов не предпринимать шаги или комментарии, которые занимают ту или иную сторону.

Кылычдароглу подчеркнул, что Россия является важным соседом Турции и «партнером при необходимости», несмотря на некоторые разногласия, которые, по его словам, неизбежны между суверенными государствами.

«Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — заявил политик.

Он также высказался по поводу конфликта на Украине. Кандидат в президенты Турции отметил, что оппозиция не поддерживает проведение специальной военной операции, и призвал к достижению мирного соглашения, в том числе при усилиях Анкары.

Ранее советник кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикёз заявил, что Турция в случае победы на президентских выборах будет стремиться к равноправным отношениям с Россией, но напомнит Москве о своем членстве в НАТО.

