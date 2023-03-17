В Турции рассказали об отношениях с Москвой в случае победы оппозиции на выборах

Турция в случае победы оппозиции на выборах напомнит России о своем членстве в НАТО

Турция в случае победы кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах будет стремиться к равноправным отношениям с Россией, но напомнит Москве о своем членстве в НАТО. Об этом заявил его советник Унал Чевикёз, его слова приводит РИА Новости.

«В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО», — сказал он, добавив, что оппозиция не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в альянс.

Ранее опросы общественного мнения в Турции показали, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отстает по популярности от лидера оппозиции на десять процентов. Перед выборами, которые пройдут в Турции 14 мая, Эрдоган столкнулся с рядом вызовом. Главным из них стало разрушительное землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч человек. При этом отмечается, что политологи не советуют списывать его со счетов, так как нельзя полностью возложить вину на главу государства за стихийное бедствие.

Опрос, проведенный 6-7 марта компанией Alf Research, показал, что Кылычдароглу может набрать на предстоящих выборах 55,1 процента голосов, а Эрдоган — 44,9 процента.