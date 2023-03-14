Эрдоган отстал по популярности от лидера оппозиции на десять процентов

DM: опросы в Турции показали, что Эрдоган отстал от лидера оппозиции Кылычдароглу на 10%

Опросы общественного мнения в Турции показали, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отстает по популярности от лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу на десять процентов. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Издание отмечает, что перед выборами, которые пройдут в Турции 14 мая, Эрдоган столкнулся с рядом вызовом. Главным из них стало разрушительное землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч человек. При этом отмечается, что политологи не советуют списывать его со счетов, так как нельзя полностью возложить вину на главу государства за стихийное бедствие.

Опрос, проведенный 6-7 марта компанией Alf Research, показал, что Кылычдароглу может набрать на предстоящих выборах 55,1 процента голосов, а Эрдоган — 44,9 процента.

Ранее сообщалось, что Эрдоган решил провести предстоящую предвыборную кампанию к президентским и парламентским выборам в стране без музыки из уважения к жертвам землетрясений. Он также подписал указ о начале подготовки к президентским и парламентским выборам.