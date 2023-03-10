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15:52, 10 марта 2023Мир

Эрдоган проведет предвыборную кампанию без музыки

Президент Турции Эрдоган проведет предвыборную кампанию без музыки из-за землетрясения

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил провести предстоящую предвыборную кампанию к президентским и парламентским выборам в стране без музыки из уважения к жертвам землетрясения 6 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проведем кампанию без музыки, будем встречаться лицом к лицу», — заявил турецкий лидер, подписав соответствующий указ.

Ранее Эрдоган подписал указ, предписывающий начало подготовки к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти 14 мая.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в Турции за последние 84 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

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Глеб Бажуткин
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