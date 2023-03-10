Эрдоган определил дату всеобщих выборов в Турции

Президент Турции Эрдоган подписал указ о подготовке всеобщих выборов в стране к 14 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, предписывающий начало подготовки к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти 14 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подписал указ о проведении 14 мая [всеобщих] выборов президента и парламента. С момента публикации 11 марта этого решения в официальной газете начнется процесс подготовки к голосованию», — заявил турецкий лидер.