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14:26, 10 марта 2023Мир

Эрдоган определил дату всеобщих выборов в Турции

Президент Турции Эрдоган подписал указ о подготовке всеобщих выборов в стране к 14 мая

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, предписывающий начало подготовки к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти 14 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подписал указ о проведении 14 мая [всеобщих] выборов президента и парламента. С момента публикации 11 марта этого решения в официальной газете начнется процесс подготовки к голосованию», — заявил турецкий лидер.

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Виктория Кондратьева
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