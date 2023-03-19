В Херсонской области подорвали автомобиль полицейского с семьей

В Херсонской области подорвали автомобиль командира взвода ППС с семьей, мужчина погиб

В Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль командира взвода ППС, в котором в этот момент также находилась его семья. Полицейский погиб, его жена и взрослая дочь получили телесные повреждения, заявляет Следственный комитет России.

17 марта неизвестный заложил взрывчатку под левое крыло ВАЗ-2121. Позднее, когда полицейский ехал с семьей в поселке Юбилейный Алешкинского района, бомба взорвалась. Мужчина погиб на месте, сообщает ведомство.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства. Заложившего бомбу под автомобиль разыскивают.

В начале марта сообщалось, что в Херсонской области полицейские задержали информатора Вооруженных сил Украины, который за деньги передавал противнику данные о местоположении российских военных и публиковал в соцсетях угрозы «убивать русских».