Путин оценил минировавших медприборы в Мариуполе бойцов ВСУ

Путин заявил, что нормальные люди не стали бы минировать медприборы и трупы

Нормальные люди не стали бы минировать трупы и медицинские приборы. Так соответствующие действия, к которым прибегали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе, оценил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

В ходе поездки по Мариуполю главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он, в частности, рассказал президенту, что приезжал в город сразу после его освобождения. По словам политика, тогда в местных больницах после ухода украинских военных были заминированы даже медприборы. Кроме того, бойцы ВСУ прибегали к минированию трупов.

«Нормальные люди так не делали бы», — заявил в ответ Путин.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, после этого за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В микрорайоне Невский президент побеседовал с жителями города. По приглашению одной из семей российский лидер зашел к ним домой. Это была первая поездка Путина в Донбасс.

18 марта президент посетил Крым в годовщину включения полуострова в состав России. Он прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Поездка российского лидера в Крым не анонсировалась.