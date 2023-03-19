В российском регионе неизвестные проникли в квартиру и ограбили подростков

Под Иваново неизвестные проникли в квартиру и ограбили подростков на 45 тысяч рублей

В Ивановской области неизвестные проникли на балкон второго этажа в одну из квартир жилого дома и ограбили двух 16-летних подростков. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего в российском регионе возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой, совершенный с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и незаконным проникновением в жилище») УК РФ.

Ночью 17 марта неизвестные совершили разбойное нападение на юношей в их квартире. Злоумышленники требовали от подростков 90 тысяч рублей, но, не получив нужную сумму, похитили имущество на 45 тысяч рублей и скрылись. Устанавливаются лица, совершившие преступление.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы полицейские задержали и обезвредили вооруженного рецидивиста.