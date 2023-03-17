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17:09, 17 марта 2023Силовые структуры

Полицейские обезвредили вооруженного рецидивиста на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы полицейские задержали и обезвредили вооруженного рецидивиста

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На юго-востоке Москвы сотрудники МВД задержали ранее судимого россиянина с оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, вооруженный рецидивист был оперативно обезврежен, от его действий никто не пострадал.

Сейчас с ним работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вооруженные преступники ограбили отделение банка.

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Елизавета Новикова
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