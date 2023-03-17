Силовые структуры
Полицейские обезвредили вооруженного рецидивиста на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы полицейские задержали и обезвредили вооруженного рецидивиста
На юго-востоке Москвы сотрудники МВД задержали ранее судимого россиянина с оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, вооруженный рецидивист был оперативно обезврежен, от его действий никто не пострадал.
Сейчас с ним работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске вооруженные преступники ограбили отделение банка.