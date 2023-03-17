В российском регионе вооруженные грабители напали на банк

В Новосибирске вооруженные преступники ограбили отделение банка

В Новосибирске вооруженные грабители напали на отделение банка «Левобережный». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, неизвестные в масках похитили деньги из офиса банка по адресу улица Забалуева, 51/1. Для этого преступники взяли в заложники одного из сотрудников. Сумма ущерба устанавливается. В результате произошедшего в российском регионе никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Татарстане похожий на VIP-клиента банка дворник похитил 30 миллионов рублей со счета.