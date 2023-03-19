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23:13, 19 марта 2023Россия

Путин заявил об отчаянном стремлении Запада вернуть утрачиваемое господство

Путин: Запад все отчаяннее цепляется за старые догмы и утрачиваемое господство
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью для китайской газеты «Жэньминь Жибао» заявил, что Запад все отчаяннее цепляется за старые догмы и стремится вернуть утрачиваемое господство. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в настоящее время геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.

«Коллективный Запад все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая приобретает все более острый и напористый характер. Российский лидер добавил, что сейчас происходит демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества.

Ранее руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев предположил, что предметом обсуждения председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина может стать ранее предложенная Пекином мирная инициатива по Украине, а также ряд других аспектов сотрудничества двух стран.

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Марина Совина
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