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16:33, 13 марта 2023Мир

Названы возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина на грядущей встрече

Китаист Санакоев: Путин обсудит с Си Цизьпином мирную инициативу Китая по Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Предметом обсуждения председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина может стать ранее предложенная Пекином мирная инициатива по Украине, а также ряд других аспектов сотрудничества двух стран, заявил руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Таким образом специалист прокомментировал «Ленте.ру» сообщения СМИ, что лидеры двух стран планируют встречу на следующей неделе.

В чем заключается мирная инициатива Китая по Украине

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

«Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам», — говорится в документе.

В плане предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Обращается внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия

Что касается экономических вопросов урегулирования, Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки, прекратить односторонние санкции и использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки.

В заключительном пункте Пекин призвал к содействию восстановления Украины после завершения конфликта и заявил, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

«Конечно, будут обсуждения мирной инициативы, которую выдвинул Китай и которая состоит из 12 пунктов. Здесь основной упор будет не столько на позиции России, сколько на позиции Украины, которая сама себе на законодательном уровне запретила что-либо делать в вопросах дипломатии [с Россией]. Видимо, будут очередные консультации», — сказал Санакоев.

Сейчас идут спекуляции о том, что Китай помогает нам в военном отношении. На самом же деле, у нас такие вопросы не стоят на повестке дня. Десятилетиями было все ровно наоборот: это мы помогали Китаю

Сергей Санакоевруководитель российско-китайского аналитического центра

Он также отметил, что предметом обсуждения Путина и Си Цзиньпина может стать и ряд других вопросов из самых разных сфер: по словам эксперта, у России и Китая «всеобъемлющее партнерство, фактически не знающее границ».

«Это и сфера энергетики, поставки наших энергоносителей — мы успели создать крупные инфраструктурные проекты и продолжаем это делать; это и дальнейшее строительство трубопроводов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для поставки не только энергетического сырья, но и продуктов переработки, электричества; это и совместное сотрудничество в области освоение космоса; это и наука: искусственный интеллект и совместные облачные технологии, создание альтернативы интернету и системе финансовых платежей», — заявил Санакоев, говоря о возможных темах переговорах российского и китайского лидеров.

Ранее СМИ писали о намерении Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе. Уточнялось, что в ходе визита планируется встреча китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине, текст состоит из 12 пунктов, ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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Кирилл Садовский
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