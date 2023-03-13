Названы возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина на грядущей встрече

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

«Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам», — говорится в документе.

В плане предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Обращается внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия

Что касается экономических вопросов урегулирования, Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки, прекратить односторонние санкции и использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки.

В заключительном пункте Пекин призвал к содействию восстановления Украины после завершения конфликта и заявил, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.