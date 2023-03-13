Названы возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина на грядущей встрече
Предметом обсуждения председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина может стать ранее предложенная Пекином мирная инициатива по Украине, а также ряд других аспектов сотрудничества двух стран, заявил руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Таким образом специалист прокомментировал «Ленте.ру» сообщения СМИ, что лидеры двух стран планируют встречу на следующей неделе.
24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.
«Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам», — говорится в документе.
В плане предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Обращается внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия
Что касается экономических вопросов урегулирования, Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки, прекратить односторонние санкции и использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки.
В заключительном пункте Пекин призвал к содействию восстановления Украины после завершения конфликта и заявил, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.
«Конечно, будут обсуждения мирной инициативы, которую выдвинул Китай и которая состоит из 12 пунктов. Здесь основной упор будет не столько на позиции России, сколько на позиции Украины, которая сама себе на законодательном уровне запретила что-либо делать в вопросах дипломатии [с Россией]. Видимо, будут очередные консультации», — сказал Санакоев.
Сейчас идут спекуляции о том, что Китай помогает нам в военном отношении. На самом же деле, у нас такие вопросы не стоят на повестке дня. Десятилетиями было все ровно наоборот: это мы помогали Китаю
Он также отметил, что предметом обсуждения Путина и Си Цзиньпина может стать и ряд других вопросов из самых разных сфер: по словам эксперта, у России и Китая «всеобъемлющее партнерство, фактически не знающее границ».
«Это и сфера энергетики, поставки наших энергоносителей — мы успели создать крупные инфраструктурные проекты и продолжаем это делать; это и дальнейшее строительство трубопроводов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для поставки не только энергетического сырья, но и продуктов переработки, электричества; это и совместное сотрудничество в области освоение космоса; это и наука: искусственный интеллект и совместные облачные технологии, создание альтернативы интернету и системе финансовых платежей», — заявил Санакоев, говоря о возможных темах переговорах российского и китайского лидеров.
Ранее СМИ писали о намерении Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе. Уточнялось, что в ходе визита планируется встреча китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине, текст состоит из 12 пунктов, ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.