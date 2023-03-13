Стало известно о планах Си Цзиньпина посетить Москву

Reuters сообщил, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву на следующей неделе, передает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Уточняется, что китайский лидер запланировал встретиться в столице с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Также отмечается, что МИД Китая не сразу ответило на просьбу отреагировать на сообщение о встрече, в то время как Кремль отказался от комментариев.

Ранее стало известно о переизбрании Си Цзиньпина на должность председателя республики. В свою очередь глава России поздравил китайского коллегу и отметил, что в России высоко ценят личный вклад Си Цзиньпина в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

До этого китайский председатель заверил в готовности вместе с российским лидером вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».

