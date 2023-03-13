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11:02, 13 марта 2023Мир

Стало известно о планах Си Цзиньпина посетить Москву

Reuters сообщил, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву на следующей неделе, передает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Уточняется, что китайский лидер запланировал встретиться в столице с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Также отмечается, что МИД Китая не сразу ответило на просьбу отреагировать на сообщение о встрече, в то время как Кремль отказался от комментариев.

Ранее стало известно о переизбрании Си Цзиньпина на должность председателя республики. В свою очередь глава России поздравил китайского коллегу и отметил, что в России высоко ценят личный вклад Си Цзиньпина в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

До этого китайский председатель заверил в готовности вместе с российским лидером вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».

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Анастасия Заикина
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