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16:02, 19 марта 2023Россия

Комбат ДНР сообщил об обострении ситуации на фронте

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что ВСУ участили артобстрелы и локальные вылазки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что ситуация на фронте обостряется, так как противник постепенно накаляет обстановку. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам комбата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще осуществлять артобстрелы, а также локальные вылазки.

«Разговоры о готовящейся эскалации стали уже правилом хорошего тона. Я и сам неоднократно прогнозировал скорую активизацию. (...) Впрочем, ощущение схода лавины в воздухе все же висит», — пояснил автор публикации.

При этом Ходаковский отметил, что российские военные не теряют времени и готовятся к любому возможному развитию событий. На его взгляд, армия имеет все шансы восстановить свой потенциал и даже превзойти его. «Но это будет немного позже, а пока нужно не дать противнику развить успех», — заключил он.

6 марта комбат «Востока» информировал, что ВСУ готовятся к наступлению. На что конкретно будет нацелен удар, пока неизвестно, однако Ходаковский предположил, что на Мелитополь в Запорожской области — чтобы «подорвать моральный дух и разорвать логистику».

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Варвара Кошечкина
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