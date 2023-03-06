Командир батальона «Восток» заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Мелитополь

Командир батальона «Восток» Ходаковский заявил о возможном ударе ВСУ по Мелитополю

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению. По словам военного, целью украинских войск может стать Мелитополь.

«Противник готовится к наступлению, в его подразделения поступает импортная техника и вооружение, а "разведчики все получили пистолеты для боев в городе" — это следует из информации, полученной в результате утечки с каналов связи», — сказано в сообщении.

На что конкретно будет нацелен удар, пока неизвестно, однако предполагается, что на Мелитополь в Запорожской области, чтобы «подорвать моральный дух и разорвать логистику», уточняет Ходаковский.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о произошедших в Мелитополе взрывах. Предполагается, что в городе сработала система ПВО.

3 марта Запорожскую область разделили на 16 административных единиц, учредив столицу в Мелитополе. Также в области образовали 13 районов, наделив их статусом муниципальных округов.