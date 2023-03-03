Мелитополь стал столицей Запорожской области

Власти учредили Мелитополь столицей Запорожской области

Запорожскую область разделили на 16 административных единиц, учредив столицу в Мелитополе. Об этом в пятницу, 3 марта, пишет ТАСС.

Согласно указу, который подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Кроме того, вышеперечисленные города получили статус городских округов.

Также в области образовали 13 районов, наделив их статусом муниципальных округов. Границы районов и городов определяются границами по состоянию на 16 сентября 1991 года. При этом одно из положений указа меняет границы Мелитополя. Город расширился до побережья Азовского моря, а также включил в себя ряд населенных пунктов, среди которых находится курортный поселок Кирилловка.

18 февраля Евгений Балицкий назвал процент контролируемой Россией части Запорожской области. По его словам, российские войска и запорожская администрация контролируют около 62,5 процента области.

Четыре новых региона — ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах. Глава государства призвал сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности жителей ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.