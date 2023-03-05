Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:07, 5 марта 2023Россия

Рогов рассказал о взрывах в Мелитополе

Рогов рассказал, что в Мелитополе произошли два взрыва
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: РИА Новости

В Мелитополе, находящемся в Запорожской области, вечером в воскресенье, 5 марта, произошли два взрыва. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Предполагается, что в городе сработала система ПВО. В разных частях Мелитополя были слышны разрывы. На данный момент подробности произошедшего не раскрываются, также нет информации о пострадавших.

Ранее в воскресенье, 5 марта, Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье. По его словам, тогда в городе было «громко». В ряде областей Украины была объявлена тревога.

4 марта в подконтрольной Украине части Запорожья также произошли взрывы. По данным издания «Клименко тайм», после этого часть города оказалась обесточена. Рогов также отмечал, что взрывы были слышны во всех частях Запорожья. Он сообщил, что помимо отключения электричества там наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом.

3 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Энергодар, на территории которого находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). «Энергодар под огнем боевиков ВСУ!» — писал он в соцсетях. По его словам, обстрел города произведен из артиллерии образца НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Китайское правительство заявило о намерении не поставлять оружие России
Большинство французов проголосовало за допуск россиян до Олимпиады-2024
Названо время возвращения Болсонару в Бразилию
Военный самолет приготовился к аварийной посадке в российском аэропорту
Москвичи больше всего заскучали по ушедшей из России IKEA
В Донецке подросток подорвался на «Лепестке»
Жители регионов начали скупать жилье в Москве
Рогов рассказал о взрывах в Мелитополе
В Европе заявили об отсутствии доказательств поставок оружия России Китаем
Victoria's Secret возобновит модный показ после четырехлетнего перерыва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.