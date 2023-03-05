Рогов рассказал о взрывах в Мелитополе

Рогов рассказал, что в Мелитополе произошли два взрыва

В Мелитополе, находящемся в Запорожской области, вечером в воскресенье, 5 марта, произошли два взрыва. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Предполагается, что в городе сработала система ПВО. В разных частях Мелитополя были слышны разрывы. На данный момент подробности произошедшего не раскрываются, также нет информации о пострадавших.

Ранее в воскресенье, 5 марта, Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье. По его словам, тогда в городе было «громко». В ряде областей Украины была объявлена тревога.

4 марта в подконтрольной Украине части Запорожья также произошли взрывы. По данным издания «Клименко тайм», после этого часть города оказалась обесточена. Рогов также отмечал, что взрывы были слышны во всех частях Запорожья. Он сообщил, что помимо отключения электричества там наблюдались проблемы с мобильной связью и интернетом.

3 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Энергодар, на территории которого находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). «Энергодар под огнем боевиков ВСУ!» — писал он в соцсетях. По его словам, обстрел города произведен из артиллерии образца НАТО.