Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:16, 5 марта 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье

Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Украине городе Запорожье

Фото: Pixabay

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье прогремел сильный взрыв.

По его словам, «в Запорожье громко». Объемный взрыв произошел около 23:17 мск, уточнил чиновник, не приводя подробностей.

Как сообщает ТАСС, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. По информации официального сервиса по оповещению граждан, сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Днем 4 марта в подконтрольной властям Украины части Запорожья также произошли взрывы. По информации издания «Клименко тайм», после взрывов в Запорожье часть города оказалась обесточена.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что взрывы были слышны во всех частях города. Он отметил, что, помимо отключения электричества, сейчас наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье
Месси набрал 1000-е очко в клубной карьере
Минобороны России открыло дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Поставки вооружений США и НАТО на Украину объяснили паникой Запада
На Украине сообщили о частичном обесточивании Днепропетровска
Россиянам назвали 11 стран для будущих безвизовых поездок
В США заявили о замалчивании правды о взрывах на «Северных потоках»
Бывшего вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток
Российский сенатор заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем
Минобороны Великобритании признало тяжелое положение ВСУ в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.