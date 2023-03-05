Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье

Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Украине городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье прогремел сильный взрыв.

По его словам, «в Запорожье громко». Объемный взрыв произошел около 23:17 мск, уточнил чиновник, не приводя подробностей.

Как сообщает ТАСС, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. По информации официального сервиса по оповещению граждан, сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Днем 4 марта в подконтрольной властям Украины части Запорожья также произошли взрывы. По информации издания «Клименко тайм», после взрывов в Запорожье часть города оказалась обесточена.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что взрывы были слышны во всех частях города. Он отметил, что, помимо отключения электричества, сейчас наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

