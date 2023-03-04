«Клименко тайм»: в подконтрольной Украине части Запорожья произошли взрывы

В подконтрольной властям Украины части Запорожья произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Клименко тайм».

По данным издания, после взрывов в Запорожье часть города обесточена. При этом пока официального подтверждения информации со стороны властей нет.

В своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что взрывы были слышны во всех частях города. Он также отметил, что, помимо отключения электричества, сейчас наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

В настоящее время во многих областях Украины объявлена тревога. Такие данные представлены на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны. В частности, сигналы тревоги поданы в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Помимо этого, на карте отображена тревога, которая была объявлена в Запорожской области.

3 марта тревога была объявлена по всей Украине. Украинские издания связывали это со взлетом российского истребителя Миг-31.

1 марта также стало известно о взрывах в Полтавской области Украины. При этом тогда тревога в регионе не была объявлена. В тот же день власти Киева также сообщили, что над городом был замечен неопознанный летающий объект.