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04:27, 19 марта 2023Бывший СССР

На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы

Госэнергонадзор Украины: полное восстановление энергосистемы на Украине займет годы

Полное восстановление энергосистемы на Украине займет годы, заявил председатель государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Руслан Слободян в эфире телемарафона. Об этом сообщают «Известия».

«Самое сложное сейчас в части высоковольтного электрооборудования. <…> По некоторым видам оборудования срок изготовления составляет 15 месяцев», — сказал он.

Слободян добавил, что в настоящее время гарантировать бесперебойное энергоснабжение на Украине невозможно. По его словам, повреждения инфраструктуры пока не критичны. Он отметил, что в целом серьезных ухудшений не наблюдается.

По словам Слобода, определенной стабильности удалось добиться во многом благодаря поддержке со стороны западных государств.

В конце февраля в «Укрэнерго» сообщали, что Украина сокращает импорт электричества из других стран благодаря стабилизации своей энергосистемы. Отмечалось, что на сегодняшний день дефицит мощности в республике отсутствует полностью и пока не прогнозируется.

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Марина Совина
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