В посольстве Польши прокомментировали слова посла о конфликте с Россией

В посольстве Польши заявили о неверной интерпретации слов посла Росцишевского о войне с РФ

Посольство Польши во Франции прокомментировало слова посла Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. Заявление дипмиссии приводит ТАСС.

В ведомстве заявили, что слова Росцишевского подверглись неправильной интерпретации, поскольку были оторваны от контекста.

«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы — [государств] Прибалтики и Польши», — отметили дипломаты.

В заявлении отмечается, что в других фрагментах своего выступления посол точно говорит, что Польша не находится в состоянии войны. При этом страна стремится сделать все возможное, чтобы Украине смогла защитить себя в сложившейся ситуации.

Ранее Росцишевский назвал условие вступления Польши в конфликт с Россией и подчеркнул, что это произойдет при проигрыше Киева. «Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — отметил посол.