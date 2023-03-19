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23:47, 19 марта 2023Мир

В посольстве Польши прокомментировали слова посла о конфликте с Россией

В посольстве Польши заявили о неверной интерпретации слов посла Росцишевского о войне с РФ

Фото: Unsplash

Посольство Польши во Франции прокомментировало слова посла Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. Заявление дипмиссии приводит ТАСС.

В ведомстве заявили, что слова Росцишевского подверглись неправильной интерпретации, поскольку были оторваны от контекста.

«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы — [государств] Прибалтики и Польши», — отметили дипломаты.

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В заявлении отмечается, что в других фрагментах своего выступления посол точно говорит, что Польша не находится в состоянии войны. При этом страна стремится сделать все возможное, чтобы Украине смогла защитить себя в сложившейся ситуации.

Ранее Росцишевский назвал условие вступления Польши в конфликт с Россией и подчеркнул, что это произойдет при проигрыше Киева. «Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — отметил посол.

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Марина Совина
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