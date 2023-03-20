Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе

Глава МИД Лавров заявил, что Запад спонсирует цветные революции на Южном Кавказе

Запад оказывает финансовую поддержку некоторым неправительственным организациям на Южном Кавказе, потому что готовит цветные революции, утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, пишет РИА Новости.

Лавров также обвинил западные страны в том, что они пытаются дискредитировать действия России или Ирана.

По итогам переговоров российская сторона выразила готовность оказывать содействие разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации границы Армении и Азербайджана, а также согласованию параметров мирного договора. Кроме того, Лавров говорил, что трехсторонние заявления президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна — это ключ к стабилизации в регионе.