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16:23, 20 марта 2023Мир

Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе

Глава МИД Лавров заявил, что Запад спонсирует цветные революции на Южном Кавказе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Запад оказывает финансовую поддержку некоторым неправительственным организациям на Южном Кавказе, потому что готовит цветные революции, утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, пишет РИА Новости.

Лавров также обвинил западные страны в том, что они пытаются дискредитировать действия России или Ирана.

По итогам переговоров российская сторона выразила готовность оказывать содействие разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации границы Армении и Азербайджана, а также согласованию параметров мирного договора. Кроме того, Лавров говорил, что трехсторонние заявления президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна — это ключ к стабилизации в регионе.

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Виктория Кондратьева
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