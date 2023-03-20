Лавров назвал ключ к стабилизации для Баку и Еревана

Лавров назвал заявления глав РФ, Армении и Азербайджана ключом к стабилизации в регионе

Трехсторонние заявления президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются ключом стабилизации в регионе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

«У нас нет сомнений, что трехсторонние заявления руководителей Армении, Азербайджана и Российской Федерации остаются ключом к реализации всех решений в интересах обеспечения стабилизации обстановки [в регионе]: и в сфере экономической, и в сфере военно-политической, и международно-правовой», — сказал он. Лавров отметил, что одной из первоочередных задач является урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха, в том числе Лачинской дороги.

Российская сторона выразила готовность оказывать всяческое содействие разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации границы Армении и Азербайджана, а также согласованию параметров мирного договора. Лавров отметил продолжающийся интенсивный политический диалог между главами двух государств, включая миротворческие мероприятия, которые проводятся по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.

19 марта Баку призвал Ереван «осознать реалии» ситуации в Карабахе, а также воздержаться от агрессивных шагов, реваншистской политики и не упустить возможности достижения перемирия. МИД Азербайджана опроверг заявления Армении о том, что республика готовится к геноциду в отношении армян, проживающих на территории региона.