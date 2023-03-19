Азербайджан призвал Армению «осознать реалии» ситуации в Карабахе

МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от реванша и не упустить возможности мира

МИД Азербайджана призвал Армению «осознать реалии» ситуации в Нагорном Карабахе, а также воздержаться от агрессивных шагов, реваншистской политики и не упустить возможности достижения перемирия. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В Баку опровергли утверждения Армении, что азербайджанская сторона готовится к геноциду в отношении армян, проживающих на территории Карабаха, и агрессии против республики. Армению призвали положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Также в Баку отметили, что Армения в нарушении трехстороннего заявления не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Карабаха.

Ранее российские миротворцы заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. Они продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных в 1990-е территорий.

