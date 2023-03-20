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09:27, 20 марта 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена авиарейсов

«Яндекс.Расписание»: 20 марта в аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах 20 марта произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Шереметьево задержали шесть авиарейсов. Во Внуково перенесены шесть рейсов, еще один отменен. В Домодедово задержаны вылеты десяти пассажирских самолетов.

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Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета рейсов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее летевший из Якутии российский самолет совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Причиной экстренного приземления воздушного судна авиакомпании «Якутия» стало рассогласование закрылок.

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Фариза Бацазова
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