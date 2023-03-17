Российский пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Самолет авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в новосибирском Толмачево

Летевший из Якутии российский пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел в пятницу, 17 марта, с самолетом Boeing авиакомпании «Якутия». По данным источника издания, причиной экстренного приземления воздушного судна стало рассогласование закрылок.

Отмечается, что на борту лайнера находилось 145 пассажиров. Самолет приземлился благополучно, жертв и разрушений нет. Авиагавань Новосибирска продолжила работу в штатном режиме.

Ранее в марте самолет российской авиакомпании «Авиастар» совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Экстренное приземление летевшего из Норильска лайнера ТУ-204 произошло из-за задымления с правой стороны основной стойки.