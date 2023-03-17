Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:09, 17 марта 2023Путешествия

Российский пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Самолет авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в новосибирском Толмачево

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Летевший из Якутии российский пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел в пятницу, 17 марта, с самолетом Boeing авиакомпании «Якутия». По данным источника издания, причиной экстренного приземления воздушного судна стало рассогласование закрылок.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Отмечается, что на борту лайнера находилось 145 пассажиров. Самолет приземлился благополучно, жертв и разрушений нет. Авиагавань Новосибирска продолжила работу в штатном режиме.

Ранее в марте самолет российской авиакомпании «Авиастар» совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Экстренное приземление летевшего из Норильска лайнера ТУ-204 произошло из-за задымления с правой стороны основной стойки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на заявление из ЕС о причинах диверсий на «Северных потоках»
Акции разработчика китайского аналога ChatGPT подскочили
В Кремле прокомментировали передачу Словакией и Польшей МиГ-29 Украине
На Украине предложили развернуть производство боеприпасов под землей
Россиянам пообещали безвизовые турпоездки в одну исламскую республику
В Кремле оценили поставки истребителей Польши и Словакии на Украину
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки
15-летний сын российской чиновницы на чужом авто насмерть сбил пенсионера
Кремль отреагировал на выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Россияне поставили рекорд по сбору орехов и грибов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.