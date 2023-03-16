Самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске из-за задымления

РЕН ТВ: летевший из Норильска самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Самолет российской авиакомпании «Авиастар» совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Экстренное приземление лайнера ТУ-204, летевшего из Норильска в Новосибирск, произошло из-за задымления с правой стороны основной стойки. «При посадке на взлетно-посадочную полосу произошло задымление с правой стороны основной стойки, (разрушение пневматики основной стойки шасси справа), очаг возгорания отсутствует. Жертв и разрушений нет», — сообщил собеседник издания.

Уточняется, что на безопасность полетов в авиагавани инцидент не повлиял. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в марте воздушное судно турецкого перевозчика Turkish Airlines, вылетевшее из Стамбула в Барселону, вернулось в аэропорт отправления из-за воняющего фрукта. Примерно через час после взлета датчики в грузовом отсеке среагировали на запах дуриана, и командир принял решение развернуть самолет.

