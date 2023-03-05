Самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего фрукта

Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за воняющего фрукта дуриана

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула в Барселону, вернулся в аэропорт из-за воняющего фрукта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Источником вони оказался дуриан (фрукт из Юго-Восточной Азии, который запрещен к провозу в общественном транспорте во всей Азии из-за своего характерного запаха серы). Примерно через час после взлета датчики в грузовом отсеке среагировали на запах, и капитан принял решение развернуть самолет.

После осмотра груза наземные службы быстро обнаружили источник запаха. Пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.

Об аналогичном инциденте сообщалось в 2019 году. Тогда пассажирский самолет авиакомпании Air Canada Rouge совершил экстренную посадку из-за невыносимого запаха дуриана на борту.

В 2021 году пользователь китайского портала WeChat назвал десять блюд, которые, по его мнению, являются самыми отвратительными и даже шокирующими. Седьмую строчку в списке занял экзотический дуриан из-за «убийственного» запаха.