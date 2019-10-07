Самолет экстренно сел из-за невыносимой вони

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada Rouge совершил экстренную посадку из-за невыносимого запаха на борту. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в самолете Boeing-767, следовавшем из Монреаля в Ванкувер. Когда члены экипажа почувствовали жуткую вонь, они попытались установить ее источник, но им не удалось. Запах быстро распространился по всему салону, и пилотам пришлось запросить экстренную посадку.

Самолет, перевозивший 245 пассажиров и 8 членов экипажа, благополучно вернулся в аэропорт вылета в Монреале. Оказалось, что источником невыносимой вони были дурианы (фрукт из юго-восточной Азии, который известен своим характерным запахом и запрещен к провозу в общественном транспорте во всей Азии), перевозимые пассажиром в передней части самолета.

В июле самолет авиакомпании AirBaltic, летевший из Риги в Москву, вернулся в столицу Латвии из-за подозрительного запаха. Представитель авиакомпании уточнил, что на нетипичный запах вскоре после взлета обратили внимание как пассажиры, так и пилоты.

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