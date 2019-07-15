Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт из-за подозрительного запаха

Самолет авиакомпании AirBaltic, летевший из Риги в Москву, вернулся в столицу Латвии из-за подозрительного запаха. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Представитель авиакомпании уточнил, что на нетипичный запах вскоре после взлета обратили внимание как пассажиры, так и пилоты. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, на земле лайнер встречали экипажи соответствующих служб в условиях усиленной безопасности.

Прекращение полета и посадка является стандартной международной процедурой при появлении посторонних запахов в самолете.

30 марта лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту. Семь путешественников были госпитализированы. Один из пассажиров рассказал, что вонь напоминала «запах топлива» и она только усилилась после того, как самолет вылетел из аэропорта.

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