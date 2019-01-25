Семью с ребенком сняли с рейса из-за их невыносимой вони

Сотрудники авиакомпании American Airlines не пустили в самолет пассажиров, от которых исходила сильная вонь. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Супруги Йосси и Дженни Адлер и их полуторагодовалая дочь совершали посадку на рейс до Детройта в международном аэропорту Майами. После того как несколько пассажиров и членов экипажа пожаловались на невыносимый запах, исходивший от семьи Адлер, бортпроводникам пришлось снять их с рейса.

Тем не менее Йосси Адлер заявила, что никакого запаха от них не исходило, и причина должна быть в чем-то другом. В результате супруги вылетели в Детройт спустя сутки.

В июне 2018 года самолет авиакомпании Transavia Airlines экстренно сел в португальском городе Фару из-за невыносимо вонючего пассажира. По словам его попутчиков, от мужчины разило так, будто он не мылся несколько недель. Некоторые путешественники жаловались на рвоту и обмороки.

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