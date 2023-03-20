Бывший возлюбленный Кайли Дженнер подарил Аврил Лавин цепь за 6 миллионов

Рэпер Tyga преподнес певице Аврил Лавин цепь с бриллиантами за 6 миллионов рублей

Американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) преподнес певице Аврил Лавин украшение за миллионы рублей. Об этом сообщает AS.

Экс-возлюбленный Кайли Дженнер подарил новой партнерше цепь с именем Аврил, двумя розовыми сердцами и черепами, а также аббревиатурой MFP. Ювелир Эрик Мавани, который отвечал за создание аксессуара, рассказал, что изделие покрыто сапфирами и несколькими видами бриллиантов общим весом в 50 каратов.

По словам автора эксклюзивного колье, его стоимость составляет 80 тысяч долларов (шесть миллионов рублей). Мавани подчеркнул, что получил заказ от хип-хоп-исполнителя несколько недель назад, когда впервые появились слухи о его романе с Лавин.

В феврале Лавин разорвала помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом, наиболее известным под псевдонимом Mod Sun. Тогда же артистку заметили в компании рэпера Tyga, однако в тот момент инсайдеры сообщили, что исполнителей связывают дружеские отношения.