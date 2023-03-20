Избиение пьяного пассажира кондуктором в российском автобусе сняли на видео

В Казани кондуктор автобуса избила пьяного пассажира и попала на видео

Кондуктор казанского автобуса набросилась с кулаками на пьяного пассажира, который не оплатил проезд. Случившееся попало на видео, запись публикует Telegram-канал «ЧП Казань».

На снятых очевидцем кадрах видно, как женщина избивает россиянина, сидящего на пассажирском кресле. Поначалу мужчина не реагирует на удары, а затем приходит в себя и несколько раз бьет обидчицу ногой. После этого в драку вмешивается мужчина — предположительно, водитель автобуса.

Он несколько раз ударяет пассажира рукой, а затем стаскивает его в проход, волоча по полу за куртку. Пострадавший лежит лицом вниз и не оказывает никакого сопротивления. Возле дверей мужчина встает на ноги и выходит из салона.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове кондуктор автобуса подралась с пассажиркой. Конфликт произошел из-за того, что женщина говорила по видеосвязи.