Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 17 марта 2023Россия

Драку кондуктора с пассажиркой из-за видеозвонка сняли на видео в Подмосковье

Драку кондуктора с пассажиркой из-за видеозвонка в автобусе в Серпухове сняли на видео

В подмосковном Серпухове кондуктор автобуса №5 подралась с пассажиркой из-за того, что та говорила по видеосвязи. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал «ЧП Серпухов».

На снятых очевидцем кадрах видно, как две женщины толкают друг друга в проходе салона остановившегося автобуса. В ходе драки кондуктор пытается вытолкнуть пассажирку в раскрытые двери.

Как утверждает свидетельница случившегося, конфликт произошел из-за видеозвонка. «Женщина разговаривала по видеосвязи, кондуктор в грубой форме сказала ей быстро отключить и разговаривать нормально, мол, это автобус и не надо тут по камерам разговаривать», — рассказала она. По словам женщины, в ответ на это пассажирка посоветовала кондуктору «закрыть рот», после чего работница транспорта набросилась на оппонентку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса обматерила пожилую женщину, которая пожаловалась на скользкий порог. По словам очевидца, она назвала пенсионерку «дочерью собаки» и заявила, что ненавидит всех пассажиров автобуса.

Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной
Раскрыты итоги встречи представителей Wildberries с сотрудниками пунктов выдачи
Доктор Мясников раскрыл опасность капель для носа
Жесткое задержание организаторов порно-трансляций за границу попало на видео
Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с Москвой
Музыку Булановой назвали воплощением питерской тоски
Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров
Россиянина оштрафовали за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z
Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго
Сбербанк сообщил о росте спроса на ипотеку с начала 2023 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.