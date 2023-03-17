Драку кондуктора с пассажиркой из-за видеозвонка сняли на видео в Подмосковье

Драку кондуктора с пассажиркой из-за видеозвонка в автобусе в Серпухове сняли на видео

В подмосковном Серпухове кондуктор автобуса №5 подралась с пассажиркой из-за того, что та говорила по видеосвязи. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал «ЧП Серпухов».

На снятых очевидцем кадрах видно, как две женщины толкают друг друга в проходе салона остановившегося автобуса. В ходе драки кондуктор пытается вытолкнуть пассажирку в раскрытые двери.

Как утверждает свидетельница случившегося, конфликт произошел из-за видеозвонка. «Женщина разговаривала по видеосвязи, кондуктор в грубой форме сказала ей быстро отключить и разговаривать нормально, мол, это автобус и не надо тут по камерам разговаривать», — рассказала она. По словам женщины, в ответ на это пассажирка посоветовала кондуктору «закрыть рот», после чего работница транспорта набросилась на оппонентку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса обматерила пожилую женщину, которая пожаловалась на скользкий порог. По словам очевидца, она назвала пенсионерку «дочерью собаки» и заявила, что ненавидит всех пассажиров автобуса.