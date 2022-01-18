Кондуктор обматерила пожилую россиянку из-за жалобы на скользкий порог автобуса

В Екатеринбурге кондуктор автобуса № 42 обматерила пожилую женщину, которая пожаловалась на скользкий порог. Кроме того, работница транспорта занесла над пенсионеркой руку и объявила, что ненавидит всех находящихся в салоне пассажиров, сообщает портал E1.

Все произошло вечером 17 января. Один из пассажиров рассказал порталу, что женщину-кондуктора не смутило то, что ее оппонентом была пенсионерка.

Она обзывала пожилую россиянку фразами «Ты дочь собаки!» и «Шлюха», пояснил мужчина.

Остальные пассажиры решили помочь пожилой жительнице Екатеринбурга. Они потребовали от водителя успокоить кондуктора. Но тот ничего не смог сделать, а женщина не унималась.

Когда пенсионерка разозлилась и начала отвечать оскорблениями на выпады кондуктора, та занесла над ней руку и заявила, что ненавидит всех едущих в автобусе пассажиров.

В транспортной компании «Авто Гамма» сообщили, что проведут собственную проверку. В администрации города уверены, что за такое поведение кондуктора могут наказать и перевозчика.

В декабре 2021 года в Екатеринбурге водитель выбросил пенсионерку с тростью из автобуса. На кадрах в соцсетях было видно, как водитель общественного транспорта вместе с еще одним мужчиной, вероятно, кондуктором, выволок из салона пожилую женщину. Затем мужчины вернулись в транспортное средство, а пенсионерка осталась лежать на дороге. По данным журналистов, причиной такого поступка могло стать то, что бабушка долго поднималась по ступенькам. По данному факту была организована проверка.