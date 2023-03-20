Биткоин рекордно подорожал

Стоимость биткоина превысила $28 тысяч впервые с 12 июня 2022 года

Стоимость биткоина установила рекорд, превысив 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года, свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap.

В ночь на 20 марта биткоин дорожал до 28,44 тысячи долларов, однако к 09:02 его стоимость скорректировалась до 27,55 тысячи долларов (плюс 1,58 процента за сутки). Эфир в верхней точке достигал 1,84 тысячи долларов, к 9:02 снизился до 1,77 тысячи (минус 0,8 процента за сутки).

Интерес инвесторов к криптовалютам как альтернативным активам вернулся после потрясений в банковском секторе США, а затем и остального мира. Биткоин неуклонно растет в цене после объявления американскими властями плана по ликвидации последствий краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

С начала марта в США обанкротились уже три крупных банка. В Европе на грани краха оказался швейцарский Credit Suisse — накануне его согласился выкупить крупнейший банк страны UBS.