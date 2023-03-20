На второй по величине обанкротившийся банк США нашелся покупатель

New York Community Bank купит активы обанкротившегося Signature Bank

На второй по величине обанкротившийся американский Signature Bank нашелся покупатель — им станет New York Community Bank, сообщила на своем сайте Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC).

New York Community Bank приобретет активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов, то есть около трети его общих активов в размере 110 миллиардов долларов. В частности, покупателю перейдут кредиты Signature Bank на 12,9 миллиарда, приобретенные с дисконтом в 2,7 миллиарда.

Остальные активы банка примерно на 60 миллиардов долларов останутся в конкурсном управлении FDIC до тех пор, пока не будут проданы. С 20 марта 40 бывший филиалов Signature Bank начнут работу под руководством Flagstar Bank — дочерней компании New York Community Bank.

Американские регуляторы закрыли Signature Bank всего через 48 часов после краха Silicon Valley Bank, сославшись на «системные риски». Нью-йоркская кредитная организация была крупным кредитором в трех штатах, однако в последние годы ориентировалась на криптовалюты. Зависимость Signature Bank от цифровых валют стала одной из причин беспокойства вкладчиков после того, как обанкротился Silicon, ориентированный на стартапы.

Ранее крупнейший банк Швейцарии UBS согласился выкупить пострадавший от последствий американского банковского кризиса Credit Suisse. Сумма сделки составит два миллиарда долларов — это в несколько раз дешевле цены закрытия акций Credit Suisse 17 марта, что «практически уничтожит цели акционеров», отмечает Financial Times. UBS пошел на приобретения активов Credit Suisse после того, как 15 марта на фоне накопившихся финансовых проблем и паники на рынке его акции упали сразу на 30 процентов.