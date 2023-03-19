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20:26, 19 марта 2023Экономика

Крупнейший банк Швейцарии согласился выкупить Credit Suisse

FT: UBS согласился выкупить Credit Suisse за два миллиарда долларов

Фото: B. Godart / Shutterstock / Fotodom

UBS, крупнейший банк Швейцарии, согласился выкупить проблемный Credit Suisse за два миллиарда долларов, сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, сделка по продаже всех акций Credit Suisse должна быть подписана уже вечером в воскресенье, 19 марта. При этом сообщается, что итоговая оценка будет в несколько раз дешевле цены закрытия Credit Suisse в минувшую пятницу, что «практически уничтожит цели акционеров». UBS заплатит чуть более 0,5 швейцарского франка за акцию, при том что 17 марта одна акция Credit Suisse оценивалась в 1,86 швейцарского франка.

Также FT утверждает, что швейцарские власти готовят экстренные меры и хотят изменить законы страны, чтобы обойти шестинедельный период консультаций и голосование акционеров UBS для заключения сделки. Власти хотят закрыть продажу Credit Suisse до понедельника.

Кроме того, швейцарские власти получили предварительное одобрение сделки от соответствующих регулирующих органов США и Европы.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии задумались о частичной или полной национализации банка Credit Suisse. Также они рассматривали вариант принудительного слияния с UBS.

О кризисе в Credit Suisse сообщалось с начала февраля. В 2022 году банк столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности и получил рекордный чистый убыток за четвертый квартал в размере 1,5 миллиарда долларов.

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Антон Похиляк
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